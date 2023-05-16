Начальник Харківського гарнізону закликав бути в укриттях

У Харкові оголошено повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликає мешканців міста подбати про безпеку.

“Харків’яни, перебуваєте в укриттях! Ворожа ракета у повітрі!” – написав Мельник о 22:04.

Вибухів за цим повідомленням не сталося. Проте повітряна тривога продовжується.

“Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” – доповнив начальник Харківського військового гарнізону о 22:11.

Моніторингові групи повідомили вже про два запуски. А бєлгородські телеграм-канали інформують, що в місті “гучно”, та публікують відео запусків С-300. Перша з ракет вибухнула в повітрі.