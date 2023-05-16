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Начальник Харківського гарнізону закликав бути в укриттях

Події 22:11   16.05.2023
Оксана Горун
Начальник Харківського гарнізону закликав бути в укриттях

У Харкові оголошено повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликає мешканців міста подбати про безпеку.

“Харків’яни, перебуваєте в укриттях! Ворожа ракета у повітрі!” написав Мельник о 22:04.

Вибухів за цим повідомленням не сталося. Проте повітряна тривога продовжується.

“Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” – доповнив начальник Харківського військового гарнізону о 22:11.

Моніторингові групи повідомили вже про два запуски. А бєлгородські телеграм-канали інформують, що в місті “гучно”, та публікують відео запусків С-300. Перша з ракет вибухнула в повітрі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 22:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові оголошено повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликає мешканців міста подбати про безпеку".