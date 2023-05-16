Начальник Харьковского гарнизона призвал быть в укрытиях

В Харькове объявлена воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей города позаботиться о безопасности.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Вражеская ракета в воздухе!» — написал Мельник в 22:04.

Взрывов за этим сообщением не последовало. Однако воздушная тревога продолжается.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — дополнил начальник Харьковского военного гарнизона в 22:11.

Мониторинговые группы сообщили уже о двух запусках. А белгородские telegram-каналы информируют, что в городе «громко», и публикуют видео запусков С-300. Первая из ракет взорвалась в воздухе.