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Начальник Харьковского гарнизона призвал быть в укрытиях

Происшествия 22:11   16.05.2023
Оксана Горун
Начальник Харьковского гарнизона призвал быть в укрытиях

В Харькове объявлена воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей города позаботиться о безопасности.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Вражеская ракета в воздухе!» — написал Мельник в 22:04.

Взрывов за этим сообщением не последовало. Однако воздушная тревога продолжается.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — дополнил начальник Харьковского военного гарнизона в 22:11.

Мониторинговые группы сообщили уже о двух запусках. А белгородские telegram-каналы информируют, что в городе «громко», и публикуют видео запусков С-300. Первая из ракет взорвалась в воздухе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 22:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове объявлена воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей города позаботиться о безопасности".