Начальник Харьковского гарнизона призвал быть в укрытиях
В Харькове объявлена воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей города позаботиться о безопасности.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Вражеская ракета в воздухе!» — написал Мельник в 22:04.
Взрывов за этим сообщением не последовало. Однако воздушная тревога продолжается.
«Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — дополнил начальник Харьковского военного гарнизона в 22:11.
Мониторинговые группы сообщили уже о двух запусках. А белгородские telegram-каналы информируют, что в городе «громко», и публикуют видео запусков С-300. Первая из ракет взорвалась в воздухе.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 22:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове объявлена воздушная тревога. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывает жителей города позаботиться о безопасности".