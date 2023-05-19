Мешканець Чугуївщини вбив знайомого та викинув тіло у зливну яму (фото)
У селі Мосьпанове на Харківщині місцевий мешканець напідпитку вбив свого знайомого. Щоб позбавитися тіла злочинець викинув труп в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 травня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця села Мосьпанове про те, що він виявив в каналізаційній ямі на подвір’ї мертву людину.
Під час попереднього огляду експерт встановив, що на тілі померлого є ознаки насильницької смерті у вигляді травми голови.
За кілька годин правоохоронці викрили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 52–річний місцевий житель, який мешкає неподалік від місця події.
Як розповів підозрюваний, у січні в нього вдома, він разом з 36-річним другом розпивали спиртні напої, а потім посварилися. Господар почав виганяти чоловіка з будинку, але гість напав на нього з ножем. Чоловік, захищаючи себе, вдарив товариша металевою палицею по голові.
Коли підозрюваний зрозумів, що знайомий помер, вирішив позбавитися тіла й викинув його в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку, додали у поліції.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 17:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Мосьпанове на Харківщині місцевий мешканець напідпитку вбив свого знайомого. Щоб позбавитися тіла злочинець викинув труп в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку.".