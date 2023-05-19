Мешканець Чугуївщини вбив знайомого та викинув тіло у зливну яму (фото)

У селі Мосьпанове на Харківщині місцевий мешканець напідпитку вбив свого знайомого. Щоб позбавитися тіла злочинець викинув труп в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 травня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця села Мосьпанове про те, що він виявив в каналізаційній ямі на подвір’ї мертву людину.

Під час попереднього огляду експерт встановив, що на тілі померлого є ознаки насильницької смерті у вигляді травми голови.

За кілька годин правоохоронці викрили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 52–річний місцевий житель, який мешкає неподалік від місця події.

Як розповів підозрюваний, у січні в нього вдома, він разом з 36-річним другом розпивали спиртні напої, а потім посварилися. Господар почав виганяти чоловіка з будинку, але гість напав на нього з ножем. Чоловік, захищаючи себе, вдарив товариша металевою палицею по голові.

Коли підозрюваний зрозумів, що знайомий помер, вирішив позбавитися тіла й викинув його в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку, додали у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ.