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Мешканець Чугуївщини вбив знайомого та викинув тіло у зливну яму (фото)

Події 17:06   19.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Чугуївщини вбив знайомого та викинув тіло у зливну яму (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У селі Мосьпанове на Харківщині місцевий мешканець напідпитку вбив свого знайомого. Щоб позбавитися тіла злочинець викинув труп в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 травня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця села Мосьпанове про те, що він виявив в каналізаційній ямі на подвір’ї мертву людину.

Під час попереднього огляду експерт встановив, що на тілі померлого є ознаки насильницької смерті у вигляді травми голови.

За кілька годин правоохоронці викрили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 52–річний місцевий житель, який мешкає неподалік від місця події.

Як розповів підозрюваний, у січні в нього вдома, він разом з 36-річним другом розпивали спиртні напої, а потім посварилися. Господар почав виганяти чоловіка з будинку, але гість напав на нього з ножем. Чоловік, захищаючи себе, вдарив товариша металевою палицею по голові.

Коли підозрюваний зрозумів, що знайомий помер, вирішив позбавитися тіла й викинув його в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку, додали у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 17:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Мосьпанове на Харківщині місцевий мешканець напідпитку вбив свого знайомого. Щоб позбавитися тіла злочинець викинув труп в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку.".