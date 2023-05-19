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Житель Чугуевщины убил знакомого и выбросил тело в сливную яму (фото)

Происшествия 17:06   19.05.2023
Виктория Яковенко
Житель Чугуевщины убил знакомого и выбросил тело в сливную яму (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Мосьпаново на Харьковщине местный житель под хмельком убил своего знакомого. Чтобы избавиться от тела, преступник выбросил труп в сливную яму во дворе соседнего дома.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 18 мая правоохранителям поступило сообщение от жителя села Мосьпаново о том, что он обнаружил в канализационной яме во дворе мертвого человека.

В ходе предварительного осмотра эксперт установил, что на теле умершего есть признаки насильственной смерти в виде травмы головы.

Через несколько часов правоохранители разоблачили мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 52-летний местный житель, проживающий неподалеку от места происшествия.

Как рассказал подозреваемый, в январе у него дома, он вместе с 36-летним другом распивали спиртные напитки, а затем поссорились. Хозяин стал выгонять мужчину из дома, но гость напал на него с ножом. Подозреваемый, защищая себя, ударил товарища металлической палкой по голове.

Когда мужчина понял, что знакомый умер, решил избавиться от тела и выбросил его в сливную яму во дворе соседнего дома, добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ст. 118 (преднамеренное убийство при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 17:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Мосьпаново на Харьковщине местный житель под хмельком убил своего знакомого. Чтобы избавиться от тела, преступник выбросил труп в сливную яму во дворе соседнего дома.".