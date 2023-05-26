В Індустріальному районі міняють тепломагістраль

В Індустріальному районі робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповіли у ХТМ, магістраль працювала з 1970 року. За словами керівника філії Олексія Брильова, попри війну, заміна цієї ділянки – планова. Минулого опалювального сезону на старій трубі виявили дев’ять дефектів, ще кілька виникло після завершення опалювального сезону під час гідровипробувань.

У ХТМ зазначили, що минулої ремонтної кампанії було замінено близько 1,5 км мережі від вулиці Франтішека Крала до вулиці Луї Пастер.

«Ділянка, яку ремонтують зараз, фактично є її початком. Ця тепломагістраль дає тепло у житловий квартал, обмежений проспектами Архітектора Альошина, Індустріальним та Олександрівським, а також вулицею Франтішека Крала. Роботи почалися наприкінці квітня, а гарячу воду у мікрорайоні відключили 10 днів тому. Завершити монтажні роботи на ділянці заплановано до кінця травня. Але надалі ще триватимуть профілактичні ремонти 31-ї магістралі. Остаточне поновлення послуги гарячої води заплановано на середину червня», – роз’яснили на підприємстві.