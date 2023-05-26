В Індустріальному районі міняють тепломагістраль
В Індустріальному районі робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм, повідомили у Харківській міськраді.
Як розповіли у ХТМ, магістраль працювала з 1970 року. За словами керівника філії Олексія Брильова, попри війну, заміна цієї ділянки – планова. Минулого опалювального сезону на старій трубі виявили дев’ять дефектів, ще кілька виникло після завершення опалювального сезону під час гідровипробувань.
У ХТМ зазначили, що минулої ремонтної кампанії було замінено близько 1,5 км мережі від вулиці Франтішека Крала до вулиці Луї Пастер.
«Ділянка, яку ремонтують зараз, фактично є її початком. Ця тепломагістраль дає тепло у житловий квартал, обмежений проспектами Архітектора Альошина, Індустріальним та Олександрівським, а також вулицею Франтішека Крала. Роботи почалися наприкінці квітня, а гарячу воду у мікрорайоні відключили 10 днів тому. Завершити монтажні роботи на ділянці заплановано до кінця травня. Але надалі ще триватимуть профілактичні ремонти 31-ї магістралі. Остаточне поновлення послуги гарячої води заплановано на середину червня», – роз’яснили на підприємстві.
Читайте також: «Харківські тепломережі» роблять огорожі у вигляді Дзеркального струменя
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Індустріальному районі міняють тепломагістраль»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм, повідомили у Харківській міськраді. ".