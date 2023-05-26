Live
  • П’ятниця 26.05.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

В Індустріальному районі міняють тепломагістраль

Суспільство 13:59   26.05.2023
Вікторія Яковенко
В Індустріальному районі міняють тепломагістраль Фото: Харківська міськрада

В Індустріальному районі робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм, повідомили у Харківській міськраді. 

Як розповіли у ХТМ, магістраль працювала з 1970 року. За словами керівника філії Олексія Брильова, попри війну, заміна цієї ділянки – планова. Минулого опалювального сезону на старій трубі виявили дев’ять дефектів, ще кілька виникло після завершення опалювального сезону під час гідровипробувань.

У ХТМ зазначили, що минулої ремонтної кампанії було замінено близько 1,5 км мережі від вулиці Франтішека Крала до вулиці Луї Пастер.

«Ділянка, яку ремонтують зараз, фактично є її початком. Ця тепломагістраль дає тепло у житловий квартал, обмежений проспектами Архітектора Альошина, Індустріальним та Олександрівським, а також вулицею Франтішека Крала. Роботи почалися наприкінці квітня, а гарячу воду у мікрорайоні відключили 10 днів тому. Завершити монтажні роботи на ділянці заплановано до кінця травня. Але надалі ще триватимуть профілактичні ремонти 31-ї магістралі. Остаточне поновлення послуги гарячої води заплановано на середину червня», – роз’яснили на підприємстві.

01

02

03

04
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: «Харківські тепломережі» роблять огорожі у вигляді Дзеркального струменя

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:19
У громаді на Харківщині чутно стрільбу: жителів просять зберігати спокій
13:07
Укренерго: про нічну атаку РФ і відновлення електрики на Харківщині
11:49
На проспекті Героїв Харкова – ДТП: водій збив жінку на переході (фото)
11:17
У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі
23:48
Проєкт “Я зможу!”: харків’ян запрошують на безкоштовні тренування

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Індустріальному районі міняють тепломагістраль»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм, повідомили у Харківській міськраді. ".