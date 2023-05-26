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В Индустриальном районе меняют тепломагистраль

Общество 13:59   26.05.2023
Виктория Яковенко
В Индустриальном районе меняют тепломагистраль Фото: Харьковский горсовет

В Индустриальном районе рабочие КП «Харьковские тепловые сети» меняют около 1 км тепломагистрали диаметром 273 мм, сообщили в Харьковском горсовете. 

Как рассказали в ХТС, магистраль работала с 1970 года. По словам руководителя филиала Алексея Брылева, несмотря на войну, замена этого участка – плановая. В прошлом отопительном сезоне на старой трубе обнаружили девять дефектов, еще несколько возникло после завершения отопительного сезона во время гидроиспытаний.

В ХТС отметили, что в прошлую ремонтную кампанию было заменено около 1,5 км сети от улицы Франтишека Крала до улицы Луи Пастер.

«Участок, который ремонтируют сейчас, фактически является его началом. Эта тепломагистраль дает тепло в жилой квартал, ограниченный проспектами Архитектора Алешина, Индустриальным и Александровским, а также по улице Франтишека Крала. Работы начались в конце апреля, а горячую воду в микрорайоне отключили 10 дней назад. Завершить монтажные работы на участке планируется до конца мая. Но в дальнейшем еще продлятся профилактические ремонты 31-й магистрали. Окончательное обновление услуги горячей воды запланировано на середину июня», — разъяснили на предприятии.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе рабочие КП «Харьковские тепловые сети» меняют около 1 км тепломагистрали диаметром 273 мм, сообщили в Харьковском горсовете. ".