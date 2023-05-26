В Индустриальном районе меняют тепломагистраль

В Индустриальном районе рабочие КП «Харьковские тепловые сети» меняют около 1 км тепломагистрали диаметром 273 мм, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в ХТС, магистраль работала с 1970 года. По словам руководителя филиала Алексея Брылева, несмотря на войну, замена этого участка – плановая. В прошлом отопительном сезоне на старой трубе обнаружили девять дефектов, еще несколько возникло после завершения отопительного сезона во время гидроиспытаний.

В ХТС отметили, что в прошлую ремонтную кампанию было заменено около 1,5 км сети от улицы Франтишека Крала до улицы Луи Пастер.

«Участок, который ремонтируют сейчас, фактически является его началом. Эта тепломагистраль дает тепло в жилой квартал, ограниченный проспектами Архитектора Алешина, Индустриальным и Александровским, а также по улице Франтишека Крала. Работы начались в конце апреля, а горячую воду в микрорайоне отключили 10 дней назад. Завершить монтажные работы на участке планируется до конца мая. Но в дальнейшем еще продлятся профилактические ремонты 31-й магистрали. Окончательное обновление услуги горячей воды запланировано на середину июня», — разъяснили на предприятии.