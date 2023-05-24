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«Харьковские теплосети» делают ограждения в виде Зеркальной струи (фото)

Общество 15:12   24.05.2023
Виктория Яковенко
«Харьковские теплосети» делают ограждения в виде Зеркальной струи (фото) Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковские тепловые сети» изготовляют новые ограждающие конструкции в виде Зеркальной струи.

Как сообщили на предприятии, переносные ограждения сваривают из отработанных труб небольшого диаметра из внутридомовых систем, которые сейчас меняют по всему городу, рассказали в Харьковском горсовете.

«Оригинальный дизайн разработал рабочий «Теплосетей» Владимир Савон. Забор, даже временный, – это элемент городского ландшафта. Образ Зеркальной струи выбрали, потому что этот памятник хорошо известен не только харьковчанам, но и гостям города. Цветовая гамма состоит из белого – цвет самого сооружения, а также желтого и синего цветов, символизирующих украинский флаг», – отметили в ХТС.

Новые ограждения будут устанавливаться в разных районах города, чтобы сообщать о ремонтных работах.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 15:12;

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