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«Харківські тепломережі» роблять огорожі у вигляді Дзеркального струменя

Суспільство 15:12   24.05.2023
Вікторія Яковенко
«Харківські тепломережі» роблять огорожі у вигляді Дзеркального струменя Фото: Харківська міськрада

КП «Харківські теплові мережі» виготовляє нові огороджувальні конструкції у вигляді Дзеркального струменя.

Як повідомили на підприємстві, переносні огорожі зварюють із відпрацьованих труб невеликого діаметра з внутрішньобудинкових систем, які зараз міняють по всьому місту, розповіли в Харківській міськраді.

«Оригінальний дизайн розробив робітник «Тепломереж» Володимир Савон. Паркан, навіть тимчасовий, – це елемент міського ландшафту. Образ Дзеркального струменя обрали, бо ця пам’ятка добре відома не лише харків’янам, а й гостям міста. Колірна гама складається з білого – кольору самої споруди, а також жовтого та синього кольорів, що символізують український прапор», – зазначили у ХТМ.

Нові огорожі встановлюватимуться у різних районах міста, щоб повідомляти про ремонтні роботи.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 15:12;

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