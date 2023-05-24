«Харківські тепломережі» роблять огорожі у вигляді Дзеркального струменя
КП «Харківські теплові мережі» виготовляє нові огороджувальні конструкції у вигляді Дзеркального струменя.
Як повідомили на підприємстві, переносні огорожі зварюють із відпрацьованих труб невеликого діаметра з внутрішньобудинкових систем, які зараз міняють по всьому місту, розповіли в Харківській міськраді.
«Оригінальний дизайн розробив робітник «Тепломереж» Володимир Савон. Паркан, навіть тимчасовий, – це елемент міського ландшафту. Образ Дзеркального струменя обрали, бо ця пам’ятка добре відома не лише харків’янам, а й гостям міста. Колірна гама складається з білого – кольору самої споруди, а також жовтого та синього кольорів, що символізують український прапор», – зазначили у ХТМ.
Нові огорожі встановлюватимуться у різних районах міста, щоб повідомляти про ремонтні роботи.
Читайте також: У Харкові вже стартувала програма єВідновлення – Терехов
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Харківські тепломережі» роблять огорожі у вигляді Дзеркального струменя»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» виготовляє нові огороджувальні конструкції у вигляді Дзеркального струменя.".