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Студента юруніверситету Харкова росіяни викрали і утримують більше року

Суспільство 18:50   30.05.2023
Оксана Якушко

Рік тому військові рф викрали 19-річного студента Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Микиту Шкрябіна. З того часу викладачі, адвокат та мати намагаються визволити хлопця з полону.

«Це відбулось наприкінці березня 2022 року в окупованому селі Вільхівка (біля Харкова). Його запідозрили в тому, що він фотографував пересування ворожої техніки. Більше року продовжується наша спільна з його мужньої мамою Тетяною боротьба за його визволення. Активно допомогу надає адвокат, який не побоявся піти проти режиму» , – розповів проректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Юрій Барабаш.

В результаті цієї боротьби росіяни офіційно визнали, що Микита затриманий за протидію рашистській агресії. І відносно нього проводять «перевірочні заходи».

Потім захист Микити Шкрябіна звернувся до органів військової прокуратури, щоб ті звільнили особу, яку незаконно утримують. А отримавши відмову, – вже до суду. І тут з’ясувалося найголовніше.

«Шкрябін був затриманий за ознаками вчинення протиправних дій, при цьому будь-яких кримінальних справ відносно нього у головному воєнному слідчому управлінні не зареєстровано» – йдеться в офіційній відповіді росіян.

«А скільки відносно Шкрябіна жодних кримінальних проваджень не здійснюється, отже на нього і не поширюється принцип недоторканості особи, передбачений кримінально-процесуальним кодексом», – зазначив професор Барабаш.

«Наразі ми пройшли майже всі юридичні процедури, які допустимі в цій диктаторській державі. Є звичайно надія на обмінні процеси, є прецеденти, коли надмірна увага до окремих громадян змусила випустити цивільних полонених. Цивільні в полоні дуже важка тема, яка потребує розголосу та допомоги суспільства і дипломатичної роботи з боку зарубіжних урядів», – зазначив Юрій Барабаш.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рік тому військові рф викрали студента Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Микиту Шкрябіна. З того часу викладачі, адвокат та мати намагаються визволити хлопця з полону.".