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Студента юруниверситета Харькова россияне похитили и удерживают больше года

Общество 18:50   30.05.2023
Оксана Якушко

Год назад военные рф похитили студента Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Никиту Шкрябина. С тех пор преподаватели, адвокат и мать пытаются вызволить парня из плена.

«Это произошло в конце марта 2022 в оккупированном селе Ольховка (возле Харькова). 19-летнего Никиту заподозрили в том, что он фотографировал передвижение вражеской техники. Больше года продолжается наша общая с его мужественной мамой Татьяной борьба за его освобождение. Активно помощь оказывает адвокат, не побоявшийся пойти против режима», — рассказал проректор Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрий Барабаш.

В результате этой борьбы россияне официально признали, что Никиту задержали за противодействие агрессии рф. Относительно него проводят «проверочные мероприятия».

Затем защита Никиты Шкрябина обратилась в органы военной прокуратуры, чтобы те освободили незаконно удерживаемого парня. А получив отказ, пошли уже в суд. И здесь выяснилось самое главное.

«Шкрябин был задержан по признакам совершения противоправных действий, при этом каких-либо уголовных дел в отношении него в главном военном следственном управлении не зарегистрировано» — говорится в официальном ответе россиян.

«А поскольку в отношении Шкрябина никаких уголовных производств не осуществляется, следовательно, на него и не распространяется принцип неприкосновенности лица, предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом», — отметил профессор Барабаш.

По проверенной информации, Никиту сейчас удерживают в одном из следственных изоляторов вблизи Украины.

«Пока мы прошли почти все юридические процедуры, допустимые в этом диктаторском государстве. Есть, конечно, надежда на обменные процессы, есть прецеденты, когда чрезмерное внимание к отдельным гражданам заставило выпустить гражданских пленных. Гражданские в плену очень трудная тема, которая нуждается в огласке и помощи общества и дипломатической работе со стороны зарубежных правительств», — отметил Юрий Барабаш.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад военные рф похитили студента Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Никиту Шкрябина. С тех пор преподаватели, адвокат и мать пытаются вызволить парня из плена.".