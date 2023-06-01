63-річна жінка постраждала внаслідок ударів по Індустріальному району
Фото: пресслужба ХОВА
За попередньою інформацією, внаслідок ударів по промисловому об’єкту в Індустріальному районі Харкова постраждала 63-річна жінка.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує», – уточнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередньою інформацією, внаслідок ударів по промисловому об’єкту в Індустріальному районі Харкова постраждала 63-річна жінка.".