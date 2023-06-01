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63-летняя женщина пострадала из-за ударов по Индустриальному району

Общество 14:50   01.06.2023
Виктория Яковенко
63-летняя женщина пострадала из-за ударов по Индустриальному району Фото: пресс-служба ХОВА

По предварительной информации, в результате ударов по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова пострадала 63-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Медики провели осмотр, в госпитализации пострадавшая не нуждается», — уточнил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительной информации, в результате ударов по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова пострадала 63-летняя женщина.".