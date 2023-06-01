63-летняя женщина пострадала из-за ударов по Индустриальному району
Фото: пресс-служба ХОВА
По предварительной информации, в результате ударов по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова пострадала 63-летняя женщина.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Медики провели осмотр, в госпитализации пострадавшая не нуждается», — уточнил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительной информации, в результате ударов по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова пострадала 63-летняя женщина.".