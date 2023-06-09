Нічна атака “Шахедів”: на Харківщині “прильоти” у газовидобувні підприємства

Вночі 9 червня росіяни дронами Shahed обстріляли газовидобувні підприємства в Богодухівському районі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає «Думка».

«Було від 8 до 10. По одному місцю – Укргазвидобуванню. Там газорозподільча станція. Ще ліквідують наслідки», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА додав, що ворог змінює тактику та запускає вночі і крилаті ракети, і дрони-камікадзе.

«По місту Харкову обстрілів на сьогоднішній час зафіксовано не було, однак у нас були удари дронами-камікадзе типу “Shahed “. Це була промислова газовидобувна галузь наша. Це Богодухівський район, 2 підприємства. Крім того, декілька ракет знайшли в полі. Зараз їх ідентифікують. Чому в полі, поки що не знаємо. Ніяких ані військових, ані цивільних об’єктів там не було поруч», – сказав Синєгубов.