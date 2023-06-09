Ночная атака Шахедов: на Харьковщине «прилеты» по газодобывающим предприятиям
Ночью 9 июня россияне дронами «Shahed» обстреляли газодобывающие предприятия в Богодуховском районе.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает «Думка».
«Было от 8 до 10. По одному месту – Укргаздобыче. Там газораспределительная станция. Еще ликвидируют последствия», – рассказал Синегубов.
Глава ХОВА добавил, что враг меняет тактику и запускает ночью и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе.
«По городу Харькову обстрелов на сегодня зафиксировано не было, однако у нас были удары дронами-камикадзе типа «Shahed». Это была промышленная газодобывающая отрасль наша. Это Богодуховский район, 2 предприятия. Кроме того, несколько ракет обнаружили в поле. Сейчас их идентифицируют. Почему в поле пока не знаем. Никаких ни военных, ни гражданских объектов там не было рядом», – сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 9 июня россияне дронами «Shahed» обстреляли газодобывающие предприятия в Богодуховском районе. ".