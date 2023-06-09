Ночная атака Шахедов: на Харьковщине «прилеты» по газодобывающим предприятиям

Ночью 9 июня россияне дронами «Shahed» обстреляли газодобывающие предприятия в Богодуховском районе.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает «Думка».

«Было от 8 до 10. По одному месту – Укргаздобыче. Там газораспределительная станция. Еще ликвидируют последствия», – рассказал Синегубов.

Глава ХОВА добавил, что враг меняет тактику и запускает ночью и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе.

«По городу Харькову обстрелов на сегодня зафиксировано не было, однако у нас были удары дронами-камикадзе типа «Shahed». Это была промышленная газодобывающая отрасль наша. Это Богодуховский район, 2 предприятия. Кроме того, несколько ракет обнаружили в поле. Сейчас их идентифицируют. Почему в поле пока не знаем. Никаких ни военных, ни гражданских объектов там не было рядом», – сказал Синегубов.