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4 дні просидів на даху: харківські зооволонтери діляться історіями з Херсона

Суспільство 11:48   14.06.2023
Вікторія Яковенко
4 дні просидів на даху: харківські зооволонтери діляться історіями з Херсона

Харківські зооволонтери на Херсонщині врятували собаку Кай, який чотири дні просидів на даху будинку, що пішов під воду.

«Маленький Кай виглядав з-за руїн даху і слухняно чекав на допомогу», – розповіли у групі «Порятунок тварин Харків».

Того ж дня собаку відвезли до клініки у Миколаєві. Зараз Кай знаходиться під опікою волонтерів, додали зооволонтери.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зооволонтери на Херсонщині врятували собаку Кай, який чотири дні просидів на даху будинку, що пішов під воду.".