4 дні просидів на даху: харківські зооволонтери діляться історіями з Херсона

Харківські зооволонтери на Херсонщині врятували собаку Кай, який чотири дні просидів на даху будинку, що пішов під воду.

«Маленький Кай виглядав з-за руїн даху і слухняно чекав на допомогу», – розповіли у групі «Порятунок тварин Харків».

Того ж дня собаку відвезли до клініки у Миколаєві. Зараз Кай знаходиться під опікою волонтерів, додали зооволонтери.