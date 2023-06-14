4 дні просидів на даху: харківські зооволонтери діляться історіями з Херсона
Харківські зооволонтери на Херсонщині врятували собаку Кай, який чотири дні просидів на даху будинку, що пішов під воду.
«Маленький Кай виглядав з-за руїн даху і слухняно чекав на допомогу», – розповіли у групі «Порятунок тварин Харків».
Того ж дня собаку відвезли до клініки у Миколаєві. Зараз Кай знаходиться під опікою волонтерів, додали зооволонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зооволонтери на Херсонщині врятували собаку Кай, який чотири дні просидів на даху будинку, що пішов під воду.".