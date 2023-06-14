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4 дня просидел на крыше: харьковские зооволонтеры делятся историями из Херсона

Общество 11:48   14.06.2023
Виктория Яковенко
4 дня просидел на крыше: харьковские зооволонтеры делятся историями из Херсона

Харьковские зооволонтёры на Херсонщине спасли собаку Кай. Животное четыре дня просидел на крыше дома, который ушел под воду. 

«Маленький Кай смотрел из-за руин крыши и послушно ждал помощи», — рассказали в группе «Порятунок тварин Харків».

В тот же день собаку отвезли в клинику в Николаев. Сейчас Кай находится на попечении волонтеров, добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтёры на Херсонщине спасли собаку Кай. Животное четыре дня просидел на крыше дома, который ушел под воду. ".