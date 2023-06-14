4 дня просидел на крыше: харьковские зооволонтеры делятся историями из Херсона
Харьковские зооволонтёры на Херсонщине спасли собаку Кай. Животное четыре дня просидел на крыше дома, который ушел под воду.
«Маленький Кай смотрел из-за руин крыши и послушно ждал помощи», — рассказали в группе «Порятунок тварин Харків».
В тот же день собаку отвезли в клинику в Николаев. Сейчас Кай находится на попечении волонтеров, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтёры на Херсонщине спасли собаку Кай. Животное четыре дня просидел на крыше дома, который ушел под воду. ".