4 дня просидел на крыше: харьковские зооволонтеры делятся историями из Херсона

Харьковские зооволонтёры на Херсонщине спасли собаку Кай. Животное четыре дня просидел на крыше дома, который ушел под воду.

«Маленький Кай смотрел из-за руин крыши и послушно ждал помощи», — рассказали в группе «Порятунок тварин Харків».

В тот же день собаку отвезли в клинику в Николаев. Сейчас Кай находится на попечении волонтеров, добавили спасатели.