Зруйновані будівлі в Харкові проходять кілька етапів експертиз
Будівлі, які були значно пошкоджені під час обстрілів Харкова, мають пройти кілька етапів експертних перевірок для отримання державних коштів на відновлення.
За його словами, в місті значно пошкоджені близько 500 будинків, 50-60 з яких підлягають знесенню, а решта має пройти комплексні експертизи. Спочатку їх перевіряють інженери КП «Жилкомсервіс», а потім вчені, які досліджують зразки бетону, цегли, арматури тощо.
«Інструментальні експертизи проходять за графіком виділення державних коштів на реконструкцію, адже якщо ми зробимо експертизу і півроку нічого не робитимемо, то вона втратить актуальність. Якщо фінансування прийде у 2024 році, то експертиза у 2023 році буде марнотратною. Іноді дешевше звести нову сучасну будівлю, ніж відновлювати стару», – пояснив перший заступник директора департаменту.
Крім того, Олексій Богач повідомив, що зараз міська влада співпрацює з Державним агентством відновлення щодо 60 об’єктів, 20 з яких, у тому числі освітні та медичні установи, знаходяться на Північній Салтівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівлі, які були значно пошкоджені під час обстрілів Харкова, мають пройти кілька етапів експертних перевірок для отримання державних коштів на відновлення.".