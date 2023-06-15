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Разрушенные здания в Харькове проходят несколько этапов экспертиз

Общество 13:31   15.06.2023
Виктория Яковенко
Разрушенные здания в Харькове проходят несколько этапов экспертиз Фото: Харьковский горсовет

Здания, значительно поврежденные при обстрелах Харькова, должны пройти несколько этапов экспертных проверок для получения государственных средств на восстановление.

Об этом сегодня, 15 июня, в эфире радио «Накипило» сообщил первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Богач, рассказали в Харьковском горсовете.

По его словам, в городе значительно повреждены около 500 домов, 50-60 из которых подлежат сносу, а остальные должны пройти комплексные экспертизы. Сначала их проверяют инженеры КП «Жилкомсервис», а затем ученые, исследующие образцы бетона, кирпича, арматуры и т.п.

«Инструментальные экспертизы проходят по графику выделения государственных средств на реконструкцию, ведь если мы сделаем экспертизу и полгода ничего не будем делать, то она потеряет актуальность. Если финансирование придет в 2024 году, то экспертиза в 2023 году будет расточительной. Иногда дешевле построить новое современное здание, чем восстанавливать старое», — объяснил первый заместитель директора департамента.

Кроме того, Алексей Богач сообщил, что сейчас городские власти сотрудничают с Государственным агентством восстановления по 60 объектам, 20 из которых, в том числе образовательные и медицинские учреждения, находятся на Северной Салтовке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 13:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здания, значительно поврежденные при обстрелах Харькова, должны пройти несколько этапов экспертных проверок для получения государственных средств на восстановление.".