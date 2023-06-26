Синєгубов: У Куп’янську залишаються 5 тис мешканців, з них 525 дітей

Загалом у Куп’янській громаді на Харківщині наразі мешкає близько 10 тисяч людей.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У місті Куп’янськ наразі перебуває 525 дітей, 5 тисяч мешканців. Якщо брати Куп’янську громаду, то це близько 10 тисяч людей. Ми вже частину дітей вивезли з тих населених пунктів, які знаходяться на, так би мовити, кордоні з лінією фронту. І розглядаємо ще населені пункти, де можливо будуть прийняті такі ж рішення , враховуючи військову обстановку, яку ми будемо мати», – зазначив Синєгубов.

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