Синєгубов: У Куп’янську залишаються 5 тис мешканців, з них 525 дітей
Загалом у Куп’янській громаді на Харківщині наразі мешкає близько 10 тисяч людей.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У місті Куп’янськ наразі перебуває 525 дітей, 5 тисяч мешканців. Якщо брати Куп’янську громаду, то це близько 10 тисяч людей. Ми вже частину дітей вивезли з тих населених пунктів, які знаходяться на, так би мовити, кордоні з лінією фронту. І розглядаємо ще населені пункти, де можливо будуть прийняті такі ж рішення , враховуючи військову обстановку, яку ми будемо мати», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом у Куп’янській громаді на Харківщині наразі мешкає близько 10 тисяч людей.".