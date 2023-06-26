Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
Всего в Купянской громаде на Харьковщине сейчас проживает около 10 тысяч человек.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В городе Купянск находится 525 детей, 5 тысяч жителей. Если брать Купянскую громаду, то это около 10 тысяч человек. Мы уже часть детей вывезли из тех населенных пунктов, которые находятся на границе с линией фронта. И рассматриваем еще населенные пункты, где, возможно, будут приняты такие же решения, учитывая военную обстановку, которую мы будем иметь», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Купянской громаде на Харьковщине сейчас проживает около 10 тысяч человек.".