Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей

Всего в Купянской громаде на Харьковщине сейчас проживает около 10 тысяч человек.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В городе Купянск находится 525 детей, 5 тысяч жителей. Если брать Купянскую громаду, то это около 10 тысяч человек. Мы уже часть детей вывезли из тех населенных пунктов, которые находятся на границе с линией фронта. И рассматриваем еще населенные пункты, где, возможно, будут приняты такие же решения, учитывая военную обстановку, которую мы будем иметь», — отметил Синегубов.

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