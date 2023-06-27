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ЗСУ проводять контратаки на деяких напрямках Харківщини – ХОВА

Суспільство 15:52   27.06.2023
Вікторія Яковенко
ЗСУ проводять контратаки на деяких напрямках Харківщини – ХОВА

Попри постійні спроби РФ штурмувати позиції ЗСУ, на деяких напрямках у Харківській області українські військові проводять контратаки.

«Штурмові дії він (ред – ворог) проводить постійно. Це направлено для того, щоб дійсно перевірити стійкість наших військових, однак під вогневим ураженням ЗСУ він вимушений відступати. Там наші воїни стоять міцно на своїх позиціях та по деяким напрямкам навіть проводять контратаки», – в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 15:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри постійні спроби РФ штурмувати позиції ЗСУ, на деяких напрямках у Харківській області українські військові проводять контратаки.".