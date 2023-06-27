ЗСУ проводять контратаки на деяких напрямках Харківщини – ХОВА

Попри постійні спроби РФ штурмувати позиції ЗСУ, на деяких напрямках у Харківській області українські військові проводять контратаки.

«Штурмові дії він (ред – ворог) проводить постійно. Це направлено для того, щоб дійсно перевірити стійкість наших військових, однак під вогневим ураженням ЗСУ він вимушений відступати. Там наші воїни стоять міцно на своїх позиціях та по деяким напрямкам навіть проводять контратаки», – в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу