ВСУ проводят контратаки на некоторых направлениях Харьковщины – ХОВА

Несмотря на постоянные попытки РФ штурмовать позиции ВСУ, на некоторых направлениях в Харьковской области украинские военные проводят контратаки.

«Штурмовые действия он (ред — враг) проводит постоянно. Это направлено для того, чтобы действительно проверить устойчивость наших военных, однако под огневым поражением ВСУ он вынужден отступать. Там наши воины стоят крепко на своих позициях и по некоторым направлениям даже проводят контратаки», — в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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