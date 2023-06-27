ВСУ проводят контратаки на некоторых направлениях Харьковщины – ХОВА
Несмотря на постоянные попытки РФ штурмовать позиции ВСУ, на некоторых направлениях в Харьковской области украинские военные проводят контратаки.
«Штурмовые действия он (ред — враг) проводит постоянно. Это направлено для того, чтобы действительно проверить устойчивость наших военных, однако под огневым поражением ВСУ он вынужден отступать. Там наши воины стоят крепко на своих позициях и по некоторым направлениям даже проводят контратаки», — в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на постоянные попытки РФ штурмовать позиции ВСУ, на некоторых направлениях в Харьковской области украинские военные проводят контратаки.".