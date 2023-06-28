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У Харкові недобросовісного орендаря змусили повернути землю за 100 млн грн

Суспільство 14:52   28.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові недобросовісного орендаря змусили повернути землю за 100 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові підприємство у 2007 році орендувало землю під забудову, однак будівництво не розпочали й досі.

«На підставі рішення Харківської міської ради підприємству в 2007 році було передано в оренду земельну ділянку площею майже 1 га для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків по вулиці Луї Пастера — ріг бульвару Івана Каркача у Харкові», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Однак підприємство так і не розпочало будівництво і навіть не отримало на це дозвільні документи.

«Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури до підприємства про розірвання договору оренди та повернення Харківській міській територіальній громаді земельної ділянки вартістю понад 100 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Читайте також: Заборгував за оренду 250 тис: прокуратура вимагає харків’янина повернути землю

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 14:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підприємство у 2007 році орендувало землю під забудову, однак будівництво не розпочали й досі.".