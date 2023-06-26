Заборгував за оренду 250 тис: прокуратура вимагає харків’янина повернути землю

Прокуратура через суд вимагає від харків’янина повернути земельну ділянку вартістю 42 млн грн по проспексту Лозовенківському.

За даними Харківської обласної прокуратури, харків’янин у 2009 році отримав в оренду земельну ділянку на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району (на той момент) площею 1 га із земель рекреаційного призначення для будівництва будинку відпочинку.

Згодом вказана земля увійшла до Шевченківського району Харкова за адресою проспект Лозовенківський.

Проте орендар вже впродовж 14 років не почав будівництво та навіть не отримав на це дозвільні документи.

Також харків‘янин встиг заборгувати перед державою майже 250 тис. грн, не сплачуючи орендну плату за земельну ділянку.

«Крім того, на лист прокуратури стосовно використання фізичною особою вказаної земельної ділянки департаментом земельних відносин Харківської міської ради повідомлено про те, що за результатами проведення комплексу перевірочних заходів встановлено, що зазначена земельна ділянка не огороджена та вільна від забудов, на момент огляду будь-яке будівництво не велось, земля поросла чагарником та не використовується», – додали у прокуратурі.

Тож прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави до фізичної особи щодо розірвання договору оренди землі та повернення ділянки.