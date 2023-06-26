Задолжал за аренду 250 тыс: прокуратура требует харьковчанина вернуть землю

Прокуратура через суд требует харьковчанина вернуть земельный участок стоимостью 42 млн. грн по проспекту Лозовеньковском.

По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин в 2009 году получил в аренду земельный участок на территории Черкасско-Лозовского сельсовета Дергачевского района (на тот момент) площадью 1 га из земель рекреационного назначения для строительства дома отдыха.

Впоследствии указанная земля вошла в Шевченковский район Харькова по адресу проспект Лозовеньковский.

Однако арендатор уже 14 лет не начал строительство и даже не получил на это разрешительные документы, добавили правоохранители.

Также харьковчанин успел задолжать перед государством почти 250 тыс. грн., не выплачивая арендную плату за земельный участок.

«Кроме того, на письмо прокуратуры об использовании физическим лицом указанного земельного участка департаментом земельных отношений Харьковского городского совета сообщено о том, что по результатам проведения комплекса проверочных мероприятий установлено, что указанный земельный участок не ограждён и свободен от застроек, на момент осмотра никакого строительства не велось, земля поросла кустарником и не используется», — добавили в прокуратуре.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства к физическому лицу о расторжении договора аренды земли и возвращении участка.