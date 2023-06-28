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В Харькове недобросовестного арендатора заставили вернуть землю за 100 млн грн

Общество 14:52   28.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове недобросовестного арендатора заставили вернуть землю за 100 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове предприятие в 2007 году арендовало землю под застройку, однако строительство не начали до сих пор.

«На основании решения Харьковского городского совета предприятию в 2007 году был передан в аренду земельный участок площадью почти 1 га для строительства квартала индивидуальных жилых домов по улице Луи Пастера — угол бульвара Ивана Каркача в Харькове», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако предприятие так и не приступило к строительству и даже не получило на это разрешительные документы.

«Суд удовлетворил иск Немышлянской окружной прокуратуры к предприятию о расторжении договора аренды и возвращении Харьковской городской территориальной громаде земельного участка стоимостью более 100 млн грн», — отметили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 14:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предприятие в 2007 году арендовало землю под застройку, однако строительство не начали до сих пор.".