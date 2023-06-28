В Харькове недобросовестного арендатора заставили вернуть землю за 100 млн грн
В Харькове предприятие в 2007 году арендовало землю под застройку, однако строительство не начали до сих пор.
«На основании решения Харьковского городского совета предприятию в 2007 году был передан в аренду земельный участок площадью почти 1 га для строительства квартала индивидуальных жилых домов по улице Луи Пастера — угол бульвара Ивана Каркача в Харькове», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Однако предприятие так и не приступило к строительству и даже не получило на это разрешительные документы.
«Суд удовлетворил иск Немышлянской окружной прокуратуры к предприятию о расторжении договора аренды и возвращении Харьковской городской территориальной громаде земельного участка стоимостью более 100 млн грн», — отметили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предприятие в 2007 году арендовало землю под застройку, однако строительство не начали до сих пор.".