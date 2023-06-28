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В ХОВА попередили про вибухи у Харківській області

Суспільство 11:14   28.06.2023
Вікторія Яковенко
В ХОВА попередили про вибухи у Харківській області

28 червня розмінування проводиться у Чугуївському та Ізюмському районах.

Про це попередили у ХОВА.

«З 11:00 до 11:30 сапери проведуть контрольований підрив боєприпасу в селі Гракове Чкаловської громади. Також піротехніки працюють у самому селищі Чкаловське. З 11:10 до 11:30 планується підрив біля села Червоний Лиман Барвінківської громади», – розповіли в ХОВА.

Читайте також: Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 червня розмінування проводиться у Чугуївському та Ізюмському районах.".