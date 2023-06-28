В ХОВА попередили про вибухи у Харківській області

28 червня розмінування проводиться у Чугуївському та Ізюмському районах.

Про це попередили у ХОВА.

«З 11:00 до 11:30 сапери проведуть контрольований підрив боєприпасу в селі Гракове Чкаловської громади. Також піротехніки працюють у самому селищі Чкаловське. З 11:10 до 11:30 планується підрив біля села Червоний Лиман Барвінківської громади», – розповіли в ХОВА.