Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери
На Харківщині продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети. Не першу добу сапери активно працюють у районі Байраку в Балаклійській громаді.
“Сьогодні, 28 червня, з 09:45 до 12:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака. Буде гучно”, – попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети. Не першу добу сапери активно працюють у районі Байраку в Балаклійській громаді".