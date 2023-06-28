Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери

На Харківщині продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети. Не першу добу сапери активно працюють у районі Байраку в Балаклійській громаді.

“Сьогодні, 28 червня, з 09:45 до 12:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака. Буде гучно”, – попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації.