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Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери

Суспільство 08:43   28.06.2023
Оксана Горун
Буде гучно: на Харківщині вдень попрацюють сапери

На Харківщині продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети. Не першу добу сапери активно працюють у районі Байраку в Балаклійській громаді.

“Сьогодні, 28 червня, з 09:45 до 12:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака. Буде гучно”, – попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети. Не першу добу сапери активно працюють у районі Байраку в Балаклійській громаді".