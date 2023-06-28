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Будет громко: на Харьковщине днем поработают саперы

Общество 08:43   28.06.2023
Оксана Горун
Будет громко: на Харьковщине днем поработают саперы

На Харьковщине продолжают уничтожать взрывоопасные предметы. Которые сутки саперы активно работают в районе Байрака в Балаклейской громаде.

«Сегодня, 28 июня, с 09:45 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают уничтожать взрывоопасные предметы. Которые сутки саперы активно работают в районе Байрака в Балаклейской громаде".