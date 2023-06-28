Будет громко: на Харьковщине днем поработают саперы

На Харьковщине продолжают уничтожать взрывоопасные предметы. Которые сутки саперы активно работают в районе Байрака в Балаклейской громаде.

«Сегодня, 28 июня, с 09:45 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака. Будет громко», — предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации.