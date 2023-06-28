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В ХОВА предупредили о взрывах в Харьковской области

Общество 11:14   28.06.2023
Виктория Яковенко
В ХОВА предупредили о взрывах в Харьковской области

28 июня разминирования проводится в Чугуевском и Изюмском районах.

Об этом предупредили в ХОВА.

«С 11:00 до 11:30 саперы проведут контролируемый подрыв боеприпаса в селе Граково Чкаловской громады. Также пиротехники работают в самом поселке Чкаловское. С 11:10 до 11:30 планируется подрыв возле села Червоный Лиман Барвенковской громады», — рассказали в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня разминирования проводится в Чугуевском и Изюмском районах.".