В ХОВА предупредили о взрывах в Харьковской области
28 июня разминирования проводится в Чугуевском и Изюмском районах.
Об этом предупредили в ХОВА.
«С 11:00 до 11:30 саперы проведут контролируемый подрыв боеприпаса в селе Граково Чкаловской громады. Также пиротехники работают в самом поселке Чкаловское. С 11:10 до 11:30 планируется подрыв возле села Червоный Лиман Барвенковской громады», — рассказали в ХОВА.
Читайте также: Будет громко: на Харьковщине днем поработают саперы
Новости по теме:
Вы читали новость: «В ХОВА предупредили о взрывах в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня разминирования проводится в Чугуевском и Изюмском районах.".