В ХОВА предупредили о взрывах в Харьковской области

28 июня разминирования проводится в Чугуевском и Изюмском районах.

Об этом предупредили в ХОВА.

«С 11:00 до 11:30 саперы проведут контролируемый подрыв боеприпаса в селе Граково Чкаловской громады. Также пиротехники работают в самом поселке Чкаловское. С 11:10 до 11:30 планируется подрыв возле села Червоный Лиман Барвенковской громады», — рассказали в ХОВА.