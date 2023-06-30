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ХОВА увійшла до трійки кращих в Україні – дані всеукраїнського опитування

Суспільство 19:44   30.06.2023
Ірина Максимова
ХОВА увійшла до трійки кращих в Україні – дані всеукраїнського опитування

Більшість мешканців Харкова високо оцінюють якість роботи Харківської обласної військової адміністрації.

Про це свідчать результати Восьмого всеукраїнського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Зокрема, на питання: “Наскільки Ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність обласної державної військової адміністрації?” 34% опитаних у Харкові відповіли “відмінно”, 31% – добре.

Таким чином 65% харків’ян оцінили роботу ХОВА позитивно. Цей результат є другим серед усіх областей України. Вище роботу своєї обласної військової адміністрації оцінили тільки мешканці Миколаївської області. Там позитивну оцінку роботі ОВА дали 73% опитаних.

Також за результатами опитування, 96% харків’ян відчувають гордість за своє місто. 86% відповіли на це питання “однозначно так”, ще 10% “скоріше так”.

Крім того, мешканці Харкова найвище в Україні оцінюють роботу рятувальників та інших служб ДСНС, пожежної служби та швидкої допомоги.

Варто зауважити, що опитування проводилося тільки в місті Харків, у населених пунктах області опитування не проводилося. З 21 квітня по 22 травня 2023 року опитування проводилося методом “face-to-face” інтерв’ю вдома у респондентів. Вибірка складалася з 16 800 постійних жителів 21 міст, віком від 18 років і старше і є репрезентативною для населення по віку та статі.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Олега Синєгубова визнали найкращим очільником ОВА та відзначили премією “Державник року”. Ця нагорода була вручена начальнику Харківської ОВА “за організацію оборони Харкова та Харківської області, деокупаційні та відновлювальні заходи у населених пунктах області в умовах повномасштабної війни”.

Автор: Ірина Максимова
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 19:44;

    • Кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість мешканців Харкова високо оцінюють якість роботи Харківської обласної військової адміністрації.".