ХОВА вошла в тройку лучших в Украине — данные всеукраинского опроса

Большинство жителей Харькова высоко оценивают качество работы Харьковской областной военной администрации.

Об этом свидетельствуют результаты Восьмого всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

В частности, на вопрос: «Насколько вы одобряете или не одобряете деятельность областной государственной военной администрации?» 34% опрошенных в Харькове ответили «отлично», 31% – хорошо.

Таким образом, 65% харьковчан оценили работу ХОВА положительно. Этот результат является вторым среди всех областей Украины. Выше работу своей областной военной администрации оценили только жители Николаевской области. Там положительную оценку работе ОВА дали 73% опрошенных.

Также по результатам опроса, 96% харьковчан испытывают гордость за свой город. 86% ответили на этот вопрос «однозначно да», еще 10% «скорее да».

Кроме того, жители Харькова выше всех в Украине оценивают работу спасателей и других служб ГСЧС, пожарной службы и скорой помощи.

Следует отметить, что опрос проводился только в городе Харьков, в населенных пунктах области опрос не проводился. С 21 апреля по 22 мая 2023 года опрос проводился методом «face-to-face» интервью на дому у респондентов. Выборка состояла из 16 800 постоянных жителей 21 города в возрасте от 18 лет и старше и является репрезентативной для населения по возрасту и полу.

Напомним, в феврале 2023 года Олег Синегубов был признан лучшим руководителем ОВА и отмечен премией «Державник року». Эта награда была вручена начальнику Харьковской ОВА «за организацию обороны Харькова и Харьковской области, деоккупационные и восстановительные мероприятия в населенных пунктах области в условиях полномасштабной войны».