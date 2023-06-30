Примусову евакуацію дітей планують оголосити у Вовчанській громаді – Синєгубов

До ХОВА звернулася Вовчанська міська військова адміністрація з проханням оголосити примусову евакуацію дітей з п’яти населених пунктів громади.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Нас хвилює Вовчанський напрямок, оскільки там населені пункти знаходяться постійно під обстрілами. Ми вже маємо звернення від Вовчанської міської військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей з п’яти населених пунктів, які входять до складу цієї територіальної громади», – зазначив голова ХОВА.

Він додав, що рішення щодо евакуації дітей з цього напрямку наразі розглядають.

«Скоріше за все, воно буде прийнято. У нас є місця, зокрема у гуртожитках як у самому Харкові та області. Там само інші області резервували для нас місця. Якщо казати про Харків, то в нас наразі зарезервовано 3,5 тис місць у гуртожитках вишів. І там люди проживають понад рік. В інших областях це може бути тимчасове або постійне помешкання», – розповів Синєгубов.