Принудительную эвакуацию детей хотят объявить в Волчанской громаде – Синегубов

К ХОВА обратилась Волчанская городская военная администрация с просьбой объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов громады.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Нас волнует Волчанское направление, поскольку там населенные пункты находятся постоянно под обстрелами. Мы уже имеем обращение от Волчанской городской военной администрации о принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, входящих в состав этой территориальной громады», — отметил глава ХОВА.

Он добавил, что решение об эвакуации детей по этому направлению сейчас рассматривают.

«Скорее всего, оно будет принято. У нас есть места, в частности, в общежитиях как в самом Харькове и области. Там же другие области резервировали для нас места. Если говорить о Харькове, то у нас зарезервировано 3,5 тыс мест в общежитиях вузов. И там люди проживают больше года. В других областях это может быть временное или постоянное жилье», — рассказал Синегубов.

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