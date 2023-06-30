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Принудительную эвакуацию детей хотят объявить в Волчанской громаде – Синегубов

Общество 18:05   30.06.2023
Виктория Яковенко
Принудительную эвакуацию детей хотят объявить в Волчанской громаде – Синегубов

К ХОВА обратилась Волчанская городская военная администрация с просьбой объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов громады.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Нас волнует Волчанское направление, поскольку там населенные пункты находятся постоянно под обстрелами. Мы уже имеем обращение от Волчанской городской военной администрации о принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, входящих в состав этой территориальной громады», — отметил глава ХОВА.

Он добавил, что решение об эвакуации детей по этому направлению сейчас рассматривают.

«Скорее всего, оно будет принято. У нас есть места, в частности, в общежитиях как в самом Харькове и области. Там же другие области резервировали для нас места. Если говорить о Харькове, то у нас зарезервировано 3,5 тыс мест в общежитиях вузов. И там люди проживают больше года. В других областях это может быть временное или постоянное жилье», — рассказал Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине еще в некоторых населенных пунктах могут объявить эвакуацию

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 18:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К ХОВА обратилась Волчанская городская военная администрация с просьбой объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов громады.".