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Доба на Харківщині пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС

Суспільство 08:13   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Доба на Харківщині пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.

Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 7 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 08:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.".