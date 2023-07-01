Доба на Харківщині пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.
Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 7 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 08:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС в Харківській області повідомило, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога.".