Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.
Всего в области за сутки спасатели выезжали тушить 7 пожаров, возникших по разным причинам, не связанных с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.".