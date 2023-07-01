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Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

Общество 08:13   01.07.2023
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.

Всего в области за сутки спасатели выезжали тушить 7 пожаров, возникших по разным причинам, не связанных с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 08:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщило, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага.".