Повітряні тривоги на Харківщині в червні тривали майже п’ять діб (інфографіка)
Харківська область – п’ята в Україні за тривалістю повітряних тривог протягом червня та третя – за їхньою кількістю.
Відповідну інфографіку опублікував телеграм-канал UA War Infographics.
Протягом червня на Харківщині було оголошено 136 повітряних тривог, які загалом тривали 4 доби 20 годин та 38 хвилин.
“Донецька область — найбільш “тривожна” в червні: там тривога загалом тривала майже 10 днів і вмикалась 234 рази. Найбільш спокійним було Закарпаття — трохи більше за 16 годин. А на Луганщині та у Криму (традиційно) тривога не вимикалась взагалі”, – йдеться в публікації.
Інфографіка: UA War Infographics
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 21:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область – п’ята в Україні за тривалістю повітряних тривог протягом червня та третя – за їхньою кількістю.".