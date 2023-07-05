Повітряні тривоги на Харківщині в червні тривали майже п’ять діб (інфографіка)

Харківська область – п’ята в Україні за тривалістю повітряних тривог протягом червня та третя – за їхньою кількістю.

Відповідну інфографіку опублікував телеграм-канал UA War Infographics.

Протягом червня на Харківщині було оголошено 136 повітряних тривог, які загалом тривали 4 доби 20 годин та 38 хвилин.

“Донецька область — найбільш “тривожна” в червні: там тривога загалом тривала майже 10 днів і вмикалась 234 рази. Найбільш спокійним було Закарпаття — трохи більше за 16 годин. А на Луганщині та у Криму (традиційно) тривога не вимикалась взагалі”, – йдеться в публікації.



Інфографіка: UA War Infographics