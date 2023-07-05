Воздушные тревоги на Харьковщине в июне длились почти пять суток (инфографика)

Харьковская область — пятая в Украине по продолжительности воздушных тревог в течение июня и третья — по их количеству.

Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

В течение июня на Харьковщине было объявлено 136 воздушных тревог, которые в целом продолжались 4 суток 20 часов и 38 минут.

«Донецкая область — наиболее «тревожная» в июне: там тревога в целом длилась почти 10 дней и включалась 234 раза. Наиболее спокойным было Закарпатье — чуть больше 16 часов. А на Луганщине и в Крыму (традиционно) тревога не выключалась вообще», — говорится в публикации.



Инфографика: UA War Infographics