Воздушные тревоги на Харьковщине в июне длились почти пять суток (инфографика)
Харьковская область — пятая в Украине по продолжительности воздушных тревог в течение июня и третья — по их количеству.
Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.
В течение июня на Харьковщине было объявлено 136 воздушных тревог, которые в целом продолжались 4 суток 20 часов и 38 минут.
«Донецкая область — наиболее «тревожная» в июне: там тревога в целом длилась почти 10 дней и включалась 234 раза. Наиболее спокойным было Закарпатье — чуть больше 16 часов. А на Луганщине и в Крыму (традиционно) тревога не выключалась вообще», — говорится в публикации.
Инфографика: UA War Infographics
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область — пятая в Украине по продолжительности воздушных тревог в течение июня и третья — по их количеству.".