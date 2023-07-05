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Воздушные тревоги на Харьковщине в июне длились почти пять суток (инфографика)

Общество 21:15   05.07.2023
Елена Нагорная
Воздушные тревоги на Харьковщине в июне длились почти пять суток (инфографика)

Харьковская область — пятая в Украине по продолжительности воздушных тревог в течение июня и третья — по их количеству.

Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

В течение июня на Харьковщине было объявлено 136 воздушных тревог, которые в целом продолжались 4 суток 20 часов и 38 минут.

«Донецкая область — наиболее «тревожная» в июне: там тревога в целом длилась почти 10 дней и включалась 234 раза. Наиболее спокойным было Закарпатье — чуть больше 16 часов. А на Луганщине и в Крыму (традиционно) тревога не выключалась вообще», — говорится в публикации.


Инфографика: UA War Infographics

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 21:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область — пятая в Украине по продолжительности воздушных тревог в течение июня и третья — по их количеству.".