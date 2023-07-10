Віддав свою нирку: харків’янці врятував життя власний чоловік

Чоловік віддав свою нирку дружині з Харкова, яка потребувала термінової пересадки.

Історію справжнього кохання розповіли в Інституті серця МОЗ України. Харків’янка Катерина потребувала термінової трансплантації нирки, адже характер її діагнозу вже становив реальну загрозу для життя.

Лікарі повідомили, що чоловік жінки, Артур, наполіг на тому, щоб нирку для дружини взяли саме в нього, адже пошук донора потребує часу.

«На щастя, він підійшов як донор, трансплантація відбулася й була успішною», – додали в Інституті серця.