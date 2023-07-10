Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж

Общество 13:33   10.07.2023
Виктория Яковенко
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж Фото: Институт сердца Минздрава Украины

Муж отдал свою почку жене из Харькова, нуждавшейся в срочной пересадке.

Историю настоящей любви рассказали в Институте сердца Минздрава Украины. Харьковчанка Екатерина нуждалась в срочной трансплантации почки, ведь характер ее диагноза уже представлял реальную угрозу жизни.

Врачи сообщили, что муж женщины Артур настоял на том, чтобы почку для жены взяли именно у него, ведь поиск донора требует времени.

«К счастью, он подошел как донор, трансплантация состоялась и была успешной», — добавили в Институте сердца.

Читайте также: В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
10.07.2023
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области
Работник харьковского завода погиб в бою с оккупантами в Донецкой области
10.07.2023
Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА
Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА
10.07.2023

Новости по теме:

17:30
Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель
12:05
Харьковчанка ответит за пост о «справедливой ненависти РФ к полоумной Украине»
13:50
На Харьковщине мужчина во время ссоры зарезал собственную жену
19:15
Католический монах бросил монастырь в Германии и женился на экс-монашке
19:09
В бордель за границей вербовала одесситок коварная харьковчанка

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 13:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Муж отдал свою почку жене из Харькова, нуждавшейся в срочной пересадке.".