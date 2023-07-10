Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж

Муж отдал свою почку жене из Харькова, нуждавшейся в срочной пересадке.

Историю настоящей любви рассказали в Институте сердца Минздрава Украины. Харьковчанка Екатерина нуждалась в срочной трансплантации почки, ведь характер ее диагноза уже представлял реальную угрозу жизни.

Врачи сообщили, что муж женщины Артур настоял на том, чтобы почку для жены взяли именно у него, ведь поиск донора требует времени.

«К счастью, он подошел как донор, трансплантация состоялась и была успешной», — добавили в Институте сердца.