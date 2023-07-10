Отдал свою почку: харьковчанке спас жизнь ее муж
Фото: Институт сердца Минздрава Украины
Муж отдал свою почку жене из Харькова, нуждавшейся в срочной пересадке.
Историю настоящей любви рассказали в Институте сердца Минздрава Украины. Харьковчанка Екатерина нуждалась в срочной трансплантации почки, ведь характер ее диагноза уже представлял реальную угрозу жизни.
Врачи сообщили, что муж женщины Артур настоял на том, чтобы почку для жены взяли именно у него, ведь поиск донора требует времени.
«К счастью, он подошел как донор, трансплантация состоялась и была успешной», — добавили в Институте сердца.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Муж отдал свою почку жене из Харькова, нуждавшейся в срочной пересадке.".