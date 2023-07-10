В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская

Про хеппи-энд в истории потерявшейся собаки сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

«Друзья, рады сообщить, что Дори вернулась к своим любящим людям. Владелец собачки увидел наш пост и, не теряя ни минуты, приехал за своей любимицей. Дори радостно встретила своего человека и долго не покидала его объятий», — рассказали патрульные.

Напомним, таксу патрульные подобрали ночью на Малопанасовском въезде в Харькове. Собака бежала по дороге, она была растеряна и искала хозяев. Собаку забрала к себе домой патрульная Валерия Стадник и искала хозяина «потеряшки».