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В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская

Общество 09:01   10.07.2023
Оксана Горун
В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская

Про хеппи-энд в истории потерявшейся собаки сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

«Друзья, рады сообщить, что Дори вернулась к своим любящим людям. Владелец собачки увидел наш пост и, не теряя ни минуты, приехал за своей любимицей. Дори радостно встретила своего человека и долго не покидала его объятий», — рассказали патрульные.

Напомним, таксу патрульные подобрали ночью на Малопанасовском въезде в Харькове. Собака бежала по дороге, она была растеряна и искала хозяев. Собаку забрала к себе домой патрульная Валерия Стадник и искала хозяина «потеряшки».

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    • Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про хеппи-энд в истории потерявшейся собаки сообщила пресс-служба Патрульной полиции".