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У Харкові знайшовся господар собаки, якого підібрала поліціянтка

Суспільство 09:01   10.07.2023
Оксана Горун
У Харкові знайшовся господар собаки, якого підібрала поліціянтка

Про хепі-енд в історії собаки, що загубився, повідомила пресслужба Патрульної поліції.

Друзі, раді повідомити, що Дорі повернулась до своїх люблячих людей. Власник собачки побачив наш пост і, не втрачаючи ні хвилини, приїхав за своєю улюбленицею. Дорі радісно зустріла свою людину та довго не залишала її обіймів“, – розповіли патрульні.

Нагадаємо, таксу патрульні підібрали вночі на Малопанасівському в’їзді у Харкові. Собака біг дорогою, він був розгублений і шукав господарів. Собаку забрала до себе додому патрульна Валерія Стадник та шукала господаря “втрати”.

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    • Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 09:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про хепі-енд в історії собаки, що загубився, повідомила пресслужба Патрульної поліції".