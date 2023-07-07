Патрульна в Харкові підібрала таксу та шукає її господарів

Поліціянти в Харкові побачили на вулиці собаку, що загубився. Поки що він – вдома в однієї зі співробітниць.

“Днями вночі, на в’їзді Малопанасівському, інспектори побачили таксу, яка бігла дорогою. Тваринка була сильно розгублена та шукала своїх господарів. Поліцейські не залишили собаку в біді та одразу почали пошук її власників. На жаль, пошуки не принесли результатів”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Поки що таксу забрала до себе патрульна Валерія Стадник.

“Собачка зараз перебуває в чудових умовах, за нею гарно доглядають. Тваринка навіть знайшла собі нових чотирилапих друзів, з якими гарно проводить час. Друзі, якщо хтось упізнав свого улюбленця, напишіть нам, адже на вас з нетерпінням чекають“, — звернулися до передплатників патрульні.