Патрульна в Харкові підібрала таксу та шукає її господарів
Поліціянти в Харкові побачили на вулиці собаку, що загубився. Поки що він – вдома в однієї зі співробітниць.
“Днями вночі, на в’їзді Малопанасівському, інспектори побачили таксу, яка бігла дорогою. Тваринка була сильно розгублена та шукала своїх господарів. Поліцейські не залишили собаку в біді та одразу почали пошук її власників. На жаль, пошуки не принесли результатів”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
Поки що таксу забрала до себе патрульна Валерія Стадник.
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“Собачка зараз перебуває в чудових умовах, за нею гарно доглядають. Тваринка навіть знайшла собі нових чотирилапих друзів, з якими гарно проводить час. Друзі, якщо хтось упізнав свого улюбленця, напишіть нам, адже на вас з нетерпінням чекають“, — звернулися до передплатників патрульні.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти в Харкові побачили на вулиці собаку, що загубився. Поки що він – вдома в однієї зі співробітниць".