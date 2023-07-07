Патрульная в Харькове приютила таксу и ищет ее хозяев
Полицейские в Харькове подобрали потерявшуюся собаку. Пока что она — дома у одной из сотрудниц.
«На днях ночью на Малопанасовском въезде инспекторы увидели таксу, которая бежала по дороге. Животное было сильно растеряно и искало своих хозяев. Полицейские не оставили собаку в беде и сразу начали поиск ее владельцев. К сожалению, поиски не принесли результатов», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Пока что таксу забрала к себе домой патрульная Валерия Стадник.
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«Собачка сейчас находится в прекрасных условиях, за ней хорошо ухаживают. Животное даже нашло себе новых четырехлапых друзей, с которыми хорошо проводит время. Друзья, если кто узнал своего любимца, напишите нам, ведь вас с нетерпением ждут», — обратились к подписчикам патрульные полицейские.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские в Харькове подобрали потерявшуюся собаку. Пока что она — дома у одной из сотрудниц".