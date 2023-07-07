Патрульная в Харькове приютила таксу и ищет ее хозяев

Полицейские в Харькове подобрали потерявшуюся собаку. Пока что она — дома у одной из сотрудниц.

«На днях ночью на Малопанасовском въезде инспекторы увидели таксу, которая бежала по дороге. Животное было сильно растеряно и искало своих хозяев. Полицейские не оставили собаку в беде и сразу начали поиск ее владельцев. К сожалению, поиски не принесли результатов», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Пока что таксу забрала к себе домой патрульная Валерия Стадник.

«Собачка сейчас находится в прекрасных условиях, за ней хорошо ухаживают. Животное даже нашло себе новых четырехлапых друзей, с которыми хорошо проводит время. Друзья, если кто узнал своего любимца, напишите нам, ведь вас с нетерпением ждут», — обратились к подписчикам патрульные полицейские.