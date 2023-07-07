Live
  • Пятница 07.07.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Патрульная в Харькове приютила таксу и ищет ее хозяев

Общество 08:32   07.07.2023
Оксана Горун
Патрульная в Харькове приютила таксу и ищет ее хозяев

Полицейские в Харькове подобрали потерявшуюся собаку. Пока что она — дома у одной из сотрудниц.

«На днях ночью на Малопанасовском въезде инспекторы увидели таксу, которая бежала по дороге. Животное было сильно растеряно и искало своих хозяев. Полицейские не оставили собаку в беде и сразу начали поиск ее владельцев. К сожалению, поиски не принесли результатов», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Пока что таксу забрала к себе домой патрульная Валерия Стадник.

Читайте также: В Харькове спасли котенка, застрявшего в трубе (видео)

«Собачка сейчас находится в прекрасных условиях, за ней хорошо ухаживают. Животное даже нашло себе новых четырехлапых друзей, с которыми хорошо проводит время. Друзья, если кто узнал своего любимца, напишите нам, ведь вас с нетерпением ждут», — обратились к подписчикам патрульные полицейские.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
06.07.2023
Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)
Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)
06.07.2023
На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель
На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель
07.07.2023
Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина
Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина
07.07.2023
Еще один город-побратим в США появился у Харькова — документ подписан (фото)
Еще один город-побратим в США появился у Харькова — документ подписан (фото)
06.07.2023
На Харьковщине открыли еще две временные переправы через реки
На Харьковщине открыли еще две временные переправы через реки
07.07.2023

Новости по теме:

20:26
Харьковчанин продавал в интернете несуществующих породистых щенков
12:11
На Харьковщине следователь работал в тылу врага, передавая данные ВСУ
10:53
Подрыв грейдера на Харьковщине: полиция сообщает, что водитель в больнице
20:00
Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка
17:28
Полиция поймала трех одесситов, укравших двигатель от лодки на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Патрульная в Харькове приютила таксу и ищет ее хозяев»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 08:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские в Харькове подобрали потерявшуюся собаку. Пока что она — дома у одной из сотрудниц".