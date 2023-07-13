єВідновлення: мешканцям Харківщини виділили 22,6 млн грн на ремонт – Синєгубов

Наразі комісії вже прийняли рішення про надання 319 компенсацій на понад 22,6 млн грн мешканцям Харківщини на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, кошти отримують жителі всіх 7 районів Харківщини. Наразі найбільше – в Ізюмському районі, де сума компенсацій складає 8,4 млн грн.

На другому місці – Харківський район – 8,2 млн грн. Зокрема, у місті Харків погоджено 84 заяви на суму 3,8 млн грн, додав Синєгубов.

Компенсації на 3 млн грн для відновлення житла нараховано жителям Чугуївського району.

Загалом на Харківщині зареєстрували 9288 заяв на компенсацію.