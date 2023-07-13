єВідновлення: жителям Харьковщины выделили 22,6 млн грн на ремонт – Синегубов

Комиссии уже согласовали 319 компенсаций на более 22,6 млн грн жителям Харьковщины на ремонт поврежденного жилья по программе єВідновлення.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, деньги уже получают жители всех 7 районов Харьковщины. Сейчас больше всего – в Изюмском районе, где сумма компенсаций составляет 8,4 млн грн.

На втором месте – Харьковский район – 8,2 млн грн. В частности, в городе Харьков согласованы 84 заявления на сумму 3,8 млн грн, добавил Синегубов.

Компенсации на 3 млн грн для восстановления жилья начислены жителям Чугуевского района.

Всего в Харьковской области зарегистрировали 9288 заявлений на компенсацию.