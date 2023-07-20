Машовець – про ситуацію на півдні: йдуть вуличні бої, РФ “сточує” піхоту

Сили оборони України просуваються і на Токмацькому, і на Бердянському напрямках. Ворог намагається контратакувати. Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію на головному фронті українського контрнаступу.

“На Бердянському напрямку, не відкрию таємниці, якщо скажу, що ЗСУ вже ведуть жорсткі ближні вуличні бої у двох селах – Старомайорському та Урожайному… одночасно обходячи, перше – із заходу, друге – зі сходу… що робить положення 60-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника, яка обороняється на цій ділянці, скажімо так, дещо неординарним”, – зазначив Машовець в огляді вранці 20 липня.

Противник тим часом намагається організувати серію контратак у районі села Приютне та нарощує сили. У тому числі сюди окупанти стягують підрозділи, які раніше зазнали суттєвих втрат і були нашвидкуруч доукомплектовані (частини 394-го та 71-го мотострілецьких полків).

“Чесно кажучи, я далекий від думки про те, що все це кодло там концентрується “виключно для оборони”. На мій погляд, вони однозначно спробують ломанутися в напрямку або на с. Новодарівку, або на с. Левадне, або навіть одночасно і туди, й туди… у своєму “фірмовому” стилі”, – спрогнозував Машовець.

Як виглядає “фірмовий стиль” контратак РФ зараз можна спостерігати на іншому напрямку – Токмацькому. Там командування окупантів “занепокоїлося” втратою контролю за деякими висотами в районі села Роботине.

“Силами передових підрозділів 70-го мотострілецького полку (мсп), який до цього моменту вів напружені ближні бої на північ від с. Вербове (і відповідно, зазнавав при цьому суттєвих втрат), за підтримки зведеного тактичного загону 22-ї окремої бригади спеціального призначення (обр СпН), російське командування вирішило організувати серію контратак у лівий фланг наших підрозділів, що наступають на с. Роботине з півночі. Атаки відбувалися за загальною дирекцією с. Вербове – Новоданилівка… Очевидно, з метою “відновити колишнє становище” (тобто відбити висоти…). Після початкового просування, десь приблизно на 500 метрів… контратакуючі підрозділи противника були зупинені масованим артилерійським вогнем по їхніх бойових порядках. Не допомогло й уведення в бій з метою атаки українських позицій підрозділів 1430-го мсп ТРВ противника зліва від основної ділянки контратаки. Щобільше, до ранку 19.07 2023 року українські підрозділи “пробили” укріплені позиції цього полку на головному напрямку в бік с. Роботине… й фактично отримали можливість обійти цей вузол оборони противника зі сходу“, – повідомив Машовець.

Він назвав “дещо невдалим рішенням” використання ворогом вимотаних у попередніх боях підрозділів для проведення контратак.

“Атакувати українську 47-у окрему механізовану бригаду, яка перевершує противника на цій ділянці в кількості та якості вогневих засобів, буквально “в лоб”… ну таке… Тим більше, що у противника на цьому напрямку присутні (розгорнуті) додаткові сили та засоби, якими й було можливо здійснювати ці контратаки… Але ні, якщо “сточувати” два своїх мотострілецьких полки (нехай навіть один із них складу територіальних військ), то до кінця”, – прокоментував військовий оглядач.

Він також поставив питання: як командування РФ планує зупиняти передові підрозділи ЗСУ на цьому напрямку перед своєю головною лінією оборони, якщо там залишаться лише “пошарпані” батальйони “БАРС” і “Сармат”.

“Якщо російське командування в такому ж темпі продовжить “сточувати” в безглуздих контратаках свій особовий склад, то у найвідповідальніший момент (наприклад, коли ЗСУ вийдуть до передових позицій головної лінії оборони противника)… йому її доведеться займати, образно кажучи -” двома мобілізованими каліками та їх психічно неадекватним комбатом”, – наголосив Машовець.