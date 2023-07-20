Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту

Силы обороны Украины продвигаются и на Токмацком, и на Бердянском направлении. Враг пытается контратаковать. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации на главном фронте украинского контрнаступления.

«На Бердянском направлении, не открою тайны, если скажу, что ВСУ уже ведут жесткие ближние уличные бои в двух селах — Старомайорском и Урожайном… одновременно обходя, первое — с запада, второе — с востока… что делает положение 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника, обороняющейся на этом участке, скажем так, несколько неординарным», — отметил Машовец в обзоре утром 20 июля.

Противник тем временем пытается организовать серию контратак в районе села Приютное и наращивает силы. В том числе сюда оккупанты стягивают подразделения, которые ранее понесли существенные потери и были наскоро доукомплектованы (части 394-го и 71-го мотострелковых полков).

«Честно говоря, я далек от мнения о том, что все это кодло там концентрируется «исключительно для обороны». На мой взгляд, они однозначно попытаются ломануться в направлении, либо на с. Новодаровку, либо на с. Левадное или даже одновременно и туда и туда… в своем «фирменном» стиле», — спрогнозировал Машовец.

Как выглядит «фирменный стиль» контратак РФ сейчас можно наблюдать на другим направлении — Токмацком. Там командование оккупантов «озаботилось» потерей контроля над некоторыми высотами в районе села Работино.

«Силами передовых подразделений 70-го мотострелкового полка (мсп), который к этому моменту вел напряженные ближние бои севернее с. Вербовое (и соответственно, нес при этом существенные потери), при поддержке сводного тактического отряда 22-й отдельной бригады специального назначения (обр СпН), российское командование решило организовать серию контратак в левый фланг наших подразделений, наступающих на с. Работино с севера. Атаки происходили по общей дирекции с. Вербовое – Новоданиловка… Очевидно, с целью «восстановить прежнее положение» (т.е. отбить высоты…). После начального продвижения, где-то примерно на 500 метров… контратакующие подразделения противника были остановлены массированным артиллерийским огнем по их боевым порядкам. Не помогло и введение в бой с целью атаки украинских позиций подразделений 1430-го мсп ТРВ противника слева от основного участка контратаки противника. Более того, к утру 19.07 2023 года украинские подразделения «пробили» укрепленные позиции этого полка на главном направлении, в сторону с. Работино… и фактически получили возможность обойти этот узел обороны противника с востока», — сообщил Машовец.

Он назвал «несколько неудачным решением» использование врагом вымотанных в предыдущих боях подразделений для проведения контратак.

«Атаковать украинскую 47-ю отдельную механизированную бригаду, превосходящую противника на этом участке в количестве и качестве огневых средств, буквально «в лоб»… ну такое… Тем более, что у противника на этом направлении присутствуют (развернуты) дополнительные силы и средства, которыми и было возможно производить эти контратаки… Но нет, если «стачивать» два своих мотострелковых полка (пусть даже один из них состава территориальных войск), то до конца», — прокомментировал военный обозреватель.

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Он также задался вопросом: как командование РФ планирует останавливать передовые подразделения ВСУ на этом направлении перед своей главной линией обороны, если там останутся только «потрепанные» батальоны «БАРС» и «Сармат».

«Если российское командование в таком же темпе продолжит «стачивать» в бессмысленных контратаках свой личный состав, то в самый ответственный момент (например, когда ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны противника)… ему ее придется занимать, образно говоря — «двумя мобилизованными калеками и их психически неадекватным комбатом», — подчеркнул Машовец.