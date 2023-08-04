П’ятьох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини

Правоохоронці за добу склали п’ять адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також за добу правоохоронці опрацювали 1136 повідомлень про правопорушення та злочини, викрили п’ятьох громадян у незаконному обігу наркотиків та ще чотирьох перевірили на причетність до диверсійної чи пропагандистської діяльності.