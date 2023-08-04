П’ятьох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини
Правоохоронці за добу склали п’ять адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Також за добу правоохоронці опрацювали 1136 повідомлень про правопорушення та злочини, викрили п’ятьох громадян у незаконному обігу наркотиків та ще чотирьох перевірили на причетність до диверсійної чи пропагандистської діяльності.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 08:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці за добу склали п’ять адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.".