Пятерых пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины
Правоохранители за сутки составили пять административных протоколов в отношении водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также за сутки правоохранители обработали 1136 сообщений о правонарушениях и преступлениях, разоблачили пятерых граждан в незаконном обороте наркотиков и еще четырех проверили на причастность к диверсионной или пропагандистской деятельности.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 08:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители за сутки составили пять административных протоколов в отношении водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения.".