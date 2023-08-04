Пятерых пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины

Правоохранители за сутки составили пять административных протоколов в отношении водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за сутки правоохранители обработали 1136 сообщений о правонарушениях и преступлениях, разоблачили пятерых граждан в незаконном обороте наркотиков и еще четырех проверили на причастность к диверсионной или пропагандистской деятельности.